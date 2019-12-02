Ялта, Крым, , 12:00 — REGNUM В Ялте перепроверят все аварийные деревья, которые ранее предполагалось спилить. Об этом 2 декабря сообщил на совещании глава администрации города Иван Имгрунт.

«Необходимо ещё раз проверить информацию об аварийных деревьях, включённых в перечень для сноса по наказам избирателей, и осмотреть каждое из них перед тем, как приступить к ликвидации», — заявил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в администрации Ялты сообщили о намерениях пересмотреть вопрос компенсационных выплат за спиленные зелёные насаждения.

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