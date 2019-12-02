Ялта, Крым, 2 декабря 2019, 12:00 — REGNUM В Ялте перепроверят все аварийные деревья, которые ранее предполагалось спилить. Об этом 2 декабря сообщил на совещании глава администрации города Иван Имгрунт.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в администрации Ялты сообщили о намерениях пересмотреть вопрос компенсационных выплат за спиленные зелёные насаждения.
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