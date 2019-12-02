Пенза, , 11:51 — REGNUM Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев на оперативном совещании в правительстве призвал «делать выводы из тех ошибок и трагедий, которые происходят в других регионах» в части дорожно-транспортных происшествий. И поручил ужесточить проверку автотранспортных предприятий.

На совещании в правительстве пензенский губернатор акцентировал внимание на трагедии в Забайкалье, где автобус рухнул с моста. Белозерцев отметил, что предварительно у организатора рейса «Ространснадзор за последние годы нашёл более 40 нарушений». И призвал «делать выводы из тех ошибок и трагедий, которые происходят в других регионах», подчеркнув, важность системной работы с организаторами перевозок.

Губернатор поручил ужесточить требования по обеспечению безопасности перевозки пассажиров.

«Произошла трагедия — надо на следующий день собирать всех перевозчиков, вместе с ГИБДД, Роспотребнадзором поднимать историю допущенных нарушений, уточнять, выполнены ли предписания по их устранению», — сказал Иван Белозерцев, отметив, что особое внимание необходимо уделять техническому состоянию транспортных средств и фактам превышения скоростного режима.

По его словам, ситуацию «нужно обострять, наводить порядок, чтобы наши граждане не погибали».

Как сообщало ИА REGNUM, 1 декабря пассажирский автобус, в котором находилось 40 человек, слетел с моста в Сретенском районе Забайкалья. По предварительным данным, в результате погибли 19 человек, еще 19 получили травмы. В районе введён режим ЧС. По предварительной версии, причиной аварии могло стать лопнувшее колесо пассажирского транспортного средства. Следственное управление ведёт расследование.