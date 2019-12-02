Оренбург, , 11:48 — REGNUM В Оренбургской области задержан заместитель глава Новотроицка — руководитель аппарата Юрий Мацвай, сообщает orenday.ru.

По данным информресурса, в отношении чиновника составлен протокол об административном нарушении — за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Стоит отметить, что чиновники мэрии Новотроицка в последнее время неоднократно оказываются в центре скандалов. Напомним, в ноябре за взяточничество задержаны первый заместитель главы города Артём Липатов и председатель комитета по строительству, транспорту, коммунальному и дорожному хозяйству администрации города Андрей Сластенин. Оба находятся в СИЗО. В интернете создана петиция за отставку главы муниципалитета Дмитрий Буфетова. Автор обращения, адресованного губернатору, считает, что городом управляют неэффективно, Новотроицк превращается в мертвый город.

Читайте также: В Оренбуржье чиновник мэрии Новотроицка остаётся под стражей

Читайте ранее в этом сюжете: В Оренбуржье жители Новотроицка требуют отставки главы города