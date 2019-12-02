Москва, , 15:46 — REGNUM Российская анимационная студия «АнимАрс» представила тизер-трейлер своего мультфильма «Кощей Бессмертный». Об этом 2 декабря сообщает «Мир Фантастики».

Предстоящий проект расскажет историю становления Кощей Бессмертного — могущественного чародея, который пытается захватить власть на Древней Руси. Дата выхода мультфильма пока не сообщается.

Напомним, «АнимАрс» — это анимационная студия, созданная «аниматором-самоучкой» Николаем Беловым. На одноимённом YouTube-канале он выкладывает небольшие мультфильмы и уроки по их созданию.

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