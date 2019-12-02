Москва, , 11:41 — REGNUM Премьер-министр Дмитрий Медведев встретится с генеральным директором Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) Фрэнсисом Гарри, сообщается на сайте правительства РФ.

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Встреча состоится 4 декабря. Медведев и Гарри намерены обсудить ключевые вопросы взаимодействия России и ВОИС.

Кроме того, на повестке дня — тема международного правового регулирования в сфере интеллектуальной собственности.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года в Москве состоялся XII международный форум «Интеллектуальная собственность — ХХI век».

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