Горно-Алтайск, , 11:39 — REGNUM Работы по очистке дорог и улиц после субботнего снегопада в столице Горного Алтая начались поздно. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, об этом заявил руководитель управления Роспотребнадзора по республике Леонид Щучинов.

По его словам, в ряде высокогорных улиц из-за этого было затруднено движение автобусов. Глава республики Олег Хорохордин призвал также быстрее убирать наледь и снег, скопившийся на крышах домов.

«Их нужно своевременно убирать, чтобы вся эта масса не рухнула на головы жителям. Это вопрос безопасности, прошу взять на особый контроль», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня умеренный и сильный снегопад ожидается в Бурятии. В связи с этим спасатели призвали водителей быть предельно осторожными, а при возможности, отказаться от дальних поездок.

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