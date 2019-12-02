Барнаул, 2 декабря 2019, 11:37 — REGNUM Алтайский общественник, основатель Школы реальной политики Константин Емешин тоже не видит ничего хорошего в устоявшемся штампе «детское шампанское». Комментируя корреспонденту ИА REGNUM намерение Минпромторга обсудить данный вопрос с общественностью и профильными ведомствами, он пояснил:
Напомним, ранее Министерство промышленности и торговли РФ в ответе на запрос депутата Госдумы Виталия Милонова («Единая Россия») заявило о готовности обсудить инициативу об ограничении розничной продажи детского шампанского.
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