Москва, , 11:33 — REGNUM Жалоба журналиста Ивана Голунова на бездействие Следственного комитета РФ в расследовании его дела является несостоятельной, поэтому удовлетворению не подлежит. Об этом сегодня, 2 декабря, на заседании в Московском городском суде заявила представитель прокуратуры.

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Прокурор отметила, что следствием представлено достаточно документов, доказывающих, что дело Голунова рассматривается своевременно. Также, по её словам, в отношении сотрудников правоохранительных органов, которые, как утверждает журналист, подкинули ему наркотики, проводится проверка, однако с её результатами «знакомить пока преждевременно».

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Как сообщало ИА REGNUM, Иван Голунов был задержан 6 июня в Москве. При личном досмотре, а также по месту жительства полицейские обнаружили у него наркотики.

В ноябре защита журналиста пожаловалась на бездействие следствия. Адвокат указал, что проверка сообщения о преступлении в отношении Голунова «заволокичена», а возбуждения уголовного дела в отношении полицейских, проводивших задержание, не последовало.