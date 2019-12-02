Оренбург, , 11:31 — REGNUM В Оренбурге 1 декабря прошел сильный снегопад. В ночь на 2 декабря в городе снег убирали 78 единиц коммунальной техники, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе горадминистрации.

В Северном округе днем 2 декабря работает 13 спецмашин, в Южном — 23 единицы спецтанспорта. По оперативным данным, на 11:30 местного времени (09:30 мск) более 90% дворов многоквартирных домов очищено от снега.

Уборка снега осуществляется в скверах, парках, парковках, остановках общественного транспорта, очищаются подходы к пешеходным переходам. Производится обработка улиц песко-соляной смесью.

Стоит отметить, в Оренбурге днем 2 декабря температура воздуха составит ноль градусов по Цельсию, в ночь похолодает до минус семи градусов. На дорогах из-за перепада температур возникнет гололед.

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