Ростов-на-Дону, , 11:21 — REGNUM В министерстве здравоохранения Ростовской области предоставили список медучреждений, которые примут пациентов из Новочеркасска после закрытия инфекционной больницы. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

Так, больных будут доставлять из Новочеркасска в центральную райбольницу Аксайского района и горбольницу № 1 имени Семашко Ростова-на-Дону. «Дети до 18 лет с острыми респираторными инфекциями, ангинами и внебольничными пневмониями будут проходить лечение в детской городской больнице Новочеркасска», — уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Новочеркасска намерены привлечь специалистов в инфекционную больницу, которая закрыта по причине кадрового голода. Врачам-инфекционистам могут предоставить служебное жильё и выплатить «подъёмные» в размере 1 млн рублей.

Ранее донской минздрав подтвердил, что из-за нехватки кадров больница больше не принимает пациентов.

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