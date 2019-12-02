Москва, , 11:22 — REGNUM Со 2 декабря в Москве работает 18-й электробусный маршрут (№ т17). Об этом сообщила пресс-служба Мосгортранса.

Электробусы теперь ездят по маршруту от Киевского вокзала до метро «Озерная» через Бережковскую набережную, Мосфильмовскую улицу, Ломоносовский и Мичуринский проспекты. Маршрут проходит через станции метро «Киевская», «Ломоносовский проспект», «Раменки», «Мичуринский проспект» и «Озерная».

Число направлений, на которых курсируют московские электробусы, выросло до 18. Как отметили в Мосгортрансе, по улицам столицы ходит 260 электрических автобусов — маршруты пролегают на севере, северо-востоке, востоке, западе и в центре города.