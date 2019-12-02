Волгоград, , 11:20 — REGNUM К выполнению рекомендаций экспертов по сохранению Сталинградского тополя приступили специалисты зеленхоза в Волгограде, сообщили 2 декабря в пресс-службе мэрии. Вековому дереву сформируют новую крону.

Сейчас тополь находится в состоянии покоя, это время специалисты считают лучшим для проведения мероприятий по формированию кроны. Рабочим предстоит отпилить крупную ветвь, которая нависает над пешеходной зоной под углом в 35 градусов.

«Для проведения кронирования принято решение задействовать спецтехнику, в том числе автогидроподъёмник с рабочей высотой до 24 метров. Так как ветвь располагается под большим углом, требуется соблюдение особых мер осторожности, поэтому территория огорожена до окончания работ, — рассказал заместитель директора МБУ «Волгоградзеленхоз» Вадим Савин.

Агрономы обработают спил садовым варом, он будет способствовать естественному заживлению, защитит от заражения и гниения.

«Сталинградский тополь значимый памятник природы и истории нашего города, поэтому сохранить его — наша первоочередная задача. Учитывая возраст дерева и его состояние, работы необходимо провести аккуратно и оперативно. Правильное кронирование продлит жизнь дереву и позволит сохранить это уникальное наследие для будущих поколений», — считает член Общественной палаты Волгограда Варвара Озерина.

Эксперты Центра защиты леса Волгоградской области провели обследование Сталинградского тополя летом с помощью высокотехнологичного импульсного томографа, что позволило дать оценку состояния дерева без сверления коры.

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