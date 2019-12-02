Волгоград, 2 декабря 2019, 11:20 — REGNUM К выполнению рекомендаций экспертов по сохранению Сталинградского тополя приступили специалисты зеленхоза в Волгограде, сообщили 2 декабря в пресс-службе мэрии. Вековому дереву сформируют новую крону.
Сейчас тополь находится в состоянии покоя, это время специалисты считают лучшим для проведения мероприятий по формированию кроны. Рабочим предстоит отпилить крупную ветвь, которая нависает над пешеходной зоной под углом в 35 градусов.
Агрономы обработают спил садовым варом, он будет способствовать естественному заживлению, защитит от заражения и гниения.
Эксперты Центра защиты леса Волгоградской области провели обследование Сталинградского тополя летом с помощью высокотехнологичного импульсного томографа, что позволило дать оценку состояния дерева без сверления коры.
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