Оренбург, , 11:22 — REGNUM Арбитражный суд Оренбургской области вынес решение о расторжение договора аренды земельного участка в центре города, где расположен скандальный долгострой ТК «Атриум».

Согласно вердикту суда, договор аренды земельного участка № 16/л-101 от 30.03.2016 года, заключенный между департаментом градостроительства и земельных отношений администрации города Оренбурга и ООО «ЗападноАбдулино», расторгнут. Расходы по оплате государственной пошлины (6 тыс. рублей) возложены на ответчика — ООО «ЗападноАбдулино».

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме).

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре в Арбитражный суд Оренбургской области от мэрии Оренбурга поступил иск. Департамент градостроительства и земельных отношений инициировал изъятие участка, чтобы впоследствии ликвидировать скандальный объект в центре муниципалитета.

Стоит отметить, что в настоящее время в суде рассматривается иск Дома офицеров, который требует ликвидировать котлован, по мнению истца, негативным образом сказывающийся на состоянии исторического здания.

В свою очередь ООО «ЗападноАбдулино» через суд потребовало от финуправления администрации Оренбурга 582 514 161 рублей в качестве компенсации. Предварительное заседание по этому вопросу назначено на 2 декабря.

Добавим, реализация амбициозного проекта под название ТК «Атриум» началась в 2002 году. Однако стройка остановилась на уровне вырытого котлована. Яму перекрыли, а две входные группы огородили профлистом, который украшают плакатами.

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