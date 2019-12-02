Кемерово, 2 декабря 2019, 11:09 — REGNUM В Кузбасс съехались более 700 молодых специалистов — сегодня, 2 декабря, регионе стартовал VI открытый региональный чемпионат WorldSkills Russia, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Площадки разместились в Кемерове, Новокузнецке, Тайге, Юрге и Киселёвске — всего 21 площадка, на которых 710 конкурсантов продемонстрируют свои практические навыки и умения. Оценивать их будут 700 экспертов.
В правительстве региона отметили, что в 2019 году региональный этап чемпионата стал самым масштабным в истории развития движения WorldSkills в Кузбассе.
«Это своеобразная репетиция перед финалом VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в 2020 году в Кузбассе», — подчёркивают власти.
Состязания продлятся неделю — со 2 по 8 декабря. Конкурсы профессионального мастерства по стандартам WorldSkills Russia в Кемеровской области проводятся с 2012 года. В 2019 году впервые в чемпионате участвует учащийся детского объединения «Авиамодельный» Тайнинского Дома творчества Дмитрий Комплеев, а в качестве эксперта — компатриота выступит педагог дополнительного образования этого детского объединения Олег Щанькин.
Отметим, что движение WorldSkills Russia охватывает все 85 регионов страны и является одним из приоритетных проектов в сфере подготовки кадров.