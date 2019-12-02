Кемерово, , 11:09 — REGNUM В Кузбасс съехались более 700 молодых специалистов — сегодня, 2 декабря, регионе стартовал VI открытый региональный чемпионат WorldSkills Russia, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Площадки разместились в Кемерове, Новокузнецке, Тайге, Юрге и Киселёвске — всего 21 площадка, на которых 710 конкурсантов продемонстрируют свои практические навыки и умения. Оценивать их будут 700 экспертов.

В правительстве региона отметили, что в 2019 году региональный этап чемпионата стал самым масштабным в истории развития движения WorldSkills в Кузбассе.

«Это своеобразная репетиция перед финалом VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в 2020 году в Кузбассе», — подчёркивают власти.

Состязания продлятся неделю — со 2 по 8 декабря. Конкурсы профессионального мастерства по стандартам WorldSkills Russia в Кемеровской области проводятся с 2012 года. В 2019 году впервые в чемпионате участвует учащийся детского объединения «Авиамодельный» Тайнинского Дома творчества Дмитрий Комплеев, а в качестве эксперта — компатриота выступит педагог дополнительного образования этого детского объединения Олег Щанькин.

«В Кузбассе сегодня стартовал чемпионат «Молодые профессионалы». Уже в шестой раз в этом году более 700 участников в разных возрастных категориях. Сегодня чемпионат объединяет не только студенческую молодёжь, но это и «Навыки мудрых». В этом году мы впервые проводим такое направление как «Профи дети» — это дошколята. На самом деле «молодые профессионалы — это уже не просто конкурс, это уже стиль жизни. Во-первых, это стремление к профессионализму, постоянное повышение квалификации, конечно же, соблюдение техники. Этому уделяется особое внимание в чемпионатном движении. Молодые профессионалы сегодня — эта такое огромное движение, которое повышает престиж и интерес к рабочим профессиям, которые сегодня нужны Кузбассу, нужны России. Мы показываем через этот чемпионат, это движение, что в техникумах и колледжах учиться интересно, увлекательно и можно достигать невероятных успехов, потому что молодые профессионалы сегодня — это герои». Исполняющий обязанности начальника департамента образования и науки Кемеровской области Сергей Пфетцер.

Отметим, что движение WorldSkills Russia охватывает все 85 регионов страны и является одним из приоритетных проектов в сфере подготовки кадров.