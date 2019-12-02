Томск, 2 декабря 2019, 11:08 — REGNUM Студенты Томского экономико-юридического техникума вынесли обвинительный приговор сигарете.
28 ноября в учебном заведении прошла ролевая игра «Суд над сигаретой», приуроченная к Международному дню отказа от курения.
Как передаёт 2 декабря канал «Область здоровья», занятие провели психологи Центра медицинской профилактики. Роли распределялись случайным образом. Студенты наугад вытягивали карточки с персонажами, которых предстояло сыграть. Это судья, прокурор, адвокат, присяжные заседатели, свидетели и так далее.
В ходе мероприятия учащиеся получили достоверную информацию о вреде курения. Свидетелями обвинения выступили врач-терапевт, химик, врач-педиатр, психолог, медработник кабинета профилактики.
Доводы стороны защиты — производителя сигарет, продавца и курильщика — не оказались убедительными для присяжных заседателей и судьи. Сигарете был вынесен обвинительный приговор.
Как сообщало ИА REGNUM, законопроект о полном запрете табака, снюса и вейпов внесён в Госдуму.