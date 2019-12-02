Железноводск, Ставропольский край, , 11:07 — REGNUM Терренкуры (дорожки для пеших восхождений в лечебных целях) в романтическом стиле обустроят в нижней части Курортного парка в городе Железноводске в Ставропольском крае. Работы будут осуществляться за счет средств, полученных от курортного сбора, сообщили ИА REGNUM 2 декабря в пресс-службе городской администрации.

«Влюбленные терренкуры» обустроят в Железноводске. Несколько пересекающихся терренкуров, расположенных в нижней части Курортного парка, оформят в романтическом стиле», — сказано в сообщении.

Протяженность центральной части пешеходной тропы, по данным пресс-службы, составляет 180 м, а уже от нее идут пересекающиеся дорожки, имеющие разные углы наклона и подъема, которые решено объединить общей темой романтизма. В настоящее время специалисты готовят предложения по стилизованным малым архитектурным формам, которые будут установлены в парке.

Кроме того, как отмечается, в ходе благоустройства на пешеходных дорожках будет восстановлено освещение, установлены новые скамейки и урны, а ветхое асфальтовое покрытие заменит бесшовная плитка.

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