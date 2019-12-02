Москва, , 11:02 — REGNUM В суд направлено уголовное дело в отношении начальника ГУ МЧС России по Кемеровской области Александра Мамонтова и главного государственного инспектора города Кемерово по пожарному надзору ГУ МЧС России по Кемеровской области Григория Терентьева, халатность которых, как полагает следствие, привела к пожару в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове. Об этом 22 ноября сообщил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.

«Направлено в суд уголовное дело в отношении сотрудников ГУ МЧС России по Кемеровской области в связи с пожаром в ТРЦ «Зимняя Вишня», — заявил Куренной.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Центральный районный суд города Кемерово.

Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата), ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность) и ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

В частности, как полагает следствие, Мамонтов и Терентьев, достоверно зная о нарушениях противопожарной безопасности в ТРЦ «Зимняя Вишня», ничего не предприняли для проведения проверки в торгово-развлекательном центре.

При этом с 15 июня 2015 года по май 2018 года Мамонтов с использованием своего служебного положения совершил хищение вверенного ему имущества — денежных средств ГУ МЧС России по Кемеровской области на сумму более 1 млн 888 тыс. рублей, которые были растрачены в пользу фиктивно трудоустроенных лиц в ГУ МЧС России по Кемеровской области.

Терентьев также в 2017 и 2018 годах также совершил хищение на сумму более 48 тыс. рублей. Ради этого он сфальсифицировал документы для получения денежного довольствия за 18 дней, якобы затраченных им на проезд к месту проведения отпуска и обратно.

25 марта 2018 года произошёл пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове. Погибли 60 человек, большинство из которых — дети.