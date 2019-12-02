Сухум, , 11:02 — REGNUM Российский круизный лайнер «Князь Владимир» прибыл в абхазский порт Сухум, он совершил тестовый переход из Сочи. Об этом сообщает 2 декабря Sputnik Абхазия.

Лайнер пришвартовался в порту около 9:40 по местному времени (8:40 мск). На причале корабль встречали около ста человек, они аплодировали экипажу и гостям на лайнере.

Ожидается, что на встречу с моряками прибудет президент Абхазии Рауль Хаджимба. На борту находятся члены экипажа, гости и представители Росморречфлота, всего 127 человек.

«Для первого раза зашли отлично», — сказал гендиректор Абхазского морского пароходства Даур Ардзинба.Как сообщало ИА REGNUM, в навигацию 2020 года запланированы шесть круизных заходов в порт Сухум из Сочи. Ранее Абхазское морское пароходство и компания «Черноморские круизы» заключили соглашение о восстановлении круизного сообщения между Абхазией и РФ.

Читайте также: Россия и Абхазия создают регулярное круизное сообщение

Читайте ранее в этом сюжете: Сухумский порт готов к встрече лайнера «Князь Владимир» из Сочи