Москва, , 11:01 — REGNUM На форумах и в социальных сетях распространилась информация о готовящейся забастовке с участием водителей такси. Акция протеста якобы должна пройти 3−4 декабря и будет носить всероссийский характер.

Активисты призывают коллег к «невывозу» клиентов из-за условий, которые предлагают водителям агрегаторы.

Ещё в начале ноября о готовящейся акции объявлял в эфире радиостанции «Говорит Москва» председатель общественного движения «Форум такси» Олег Амосов.

«Москва является инициатором. Ряд регионов уже включились: Казань, Ульяновск, Краснодар, Ростов. Требования — снижение комиссии и отмена фиксированных цен», — сказал он.

Отмечалось, что координация ведётся через профессиональный чат в мессенджере Telegram.

Впрочем, на форумах немало сомневающихся в реализуемости задумки. Они считают, что в крупном городе, а тем более Москве, всегда найдутся те, кто будет обслуживать заказы, пока активисты будут бастовать.