Киргизская Республика, , 10:58 — REGNUM Выставку феминисток в музее ИЗО им. Гапара Айтиева в Бишкеке «Кормилицы. Экономическая свобода. Женщины» осудил министр культуры, информации и туризма Киргизии Азамат Жаманкулов, сообщает 2 декабря издание 24.kg.

«Под флагом феминизма проводились акции с голой женщиной в парламенте, церкви. Здесь у нас (в музее ИЗО) тоже произошла провокация», — сказал министр.

Он добавил, что в министерстве будет создана специальная комиссия для изучения выставки. После скандальной инсталляции была уволена директор музея ИЗО Мира Джангарачева.

Напомним, 28 ноября в музее ИЗО им. Гапара Айтиева открылась феминистская выставка. Мероприятие прославилось скандальной инсталляцией Джули Савери из Дании, которая вышла в зал обнаженной. Выставка проводилась при поддержки «Фонда Сороса».

Читайте также: Facebook вынужден извиниться перед Стокгольмским музеем из-за феминизма