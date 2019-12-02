Куала-Лумпур, , 10:53 — REGNUM Власти Малайзии проведут расследование «непристойного шоу татуировок», прошедшего в столице государства, городе Куала-Лумпур, об этом 2 декабря сообщает Reuters.

Скандал разразился после того, как фотографии с мероприятия распространились в социальных сетях.

Трехдневная выставка Tattoo Malaysia Expo, прошла в Малайзии, ее участниками стали гости из 35 стран мира, акция была организована при поддержке министерства туризма, искусств и культуры страны.

Мероприятие проводится регулярно с 2015 года, однако после скандала, чиновники поспешили откреститься от него, заявив, что организаторы нарушили правила конкурса.

Напомним, большая часть граждан Малайзии исповедует ислам, что делает их склонными, как отмечает Reuters, к «культурному консерватизму», поэтому демонстрация татуировок на некоторых частях дела, непозволительна и вызывает негативную реакцию со стороны общественности.

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