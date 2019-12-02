Санта-Моника, США, , 11:25 — REGNUM Бывший аниматор студии Naughty Dog Джонатан Купер 1 декабря на своей странице в Twitter рассказал о недавнем конфликте с Sony. Как оказалось, компания-издатель хотела получить права на книгу разработчика.

https://twitter.com/GameAnim/status/1200975081234583552

По новому договору между Sony и Naughty Dog, издателю принадлежит вся творческая деятельность разработчиков. Куперу пришлось отказаться от такого сотрудничества из-за книги, над которой он сейчас работает. По словам аниматора, личное творчество является для него приоритетным.

Напомним, Джонатан Купер ушёл из Naughty Dog в октябре 2019 года без объяснения причин. Аниматор работал в компании с 2014 года.

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