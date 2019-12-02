Ватикан, , 11:25 — REGNUM Католический священник Роберт Баллсер, известный также как «Цифровой иезуит» предложил создать специальный «сервер Ватикана» для игры Minecraft. Об этом 1 декабря сообщил портал PCGamesN.

Священник хочет создать сервер, на котором игроки не будут оскорблять друг друга. Игру для своего проекта они выбирал при помощи пользовательского голосования — 64% геймеров отдали предпочтение Minecraft.

Напомним, Minecraft это популярная приключенческая игра в жанре «песочницы». В ней геймеры могут строить различные сооружения из кубических блоков и взаимодействовать с другими игроками.

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