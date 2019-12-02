Черкесск, , 11:07 — REGNUM Спортивные залы в десяти сельских школах капитально отремонтировали в Карачаево-Черкесии за 2019 год. Работы выполнены в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование», сообщили ИА REGNUM 2 декабря в пресс-службе главы и правительства республики.

Школьные спортзалы обновили в ауле Апсуа и селе Садовом Адыге-Хабльского района, станице Исправной и ауле Ильич Зеленчукского района, селе Первомайском Малокарачаевского района, поселке Майском Прикубанского района, селе Уруп Урупского района, ауле Сары-Тюз Усть-Джегутинского района, в ауле Кош-Хабль Хабезского района и станице Преградном Урупского района.

Сообщается, что в спортзалах установили новые окна и двери, отремонтировали стены, заменили напольное покрытие, систему освещения и отопления. Рабочие полностью обновили кабинеты для хранения инвентаря, раздевалки и душевые кабины.

В 2020 году по федеральному проекту «Успех каждого ребенка» в Карачаево-Черкесии планируется отремонтировать еще 10 спортзалов в школах, расположенных в сельской местности.