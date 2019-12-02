Новосибирск, , 10:31 — REGNUM Новосибирцы рассказали в соцсети «ВКонтакте» о необычайно щедром молодом человеке, который оплатил проезд всех пассажиров маршрутного такси № 11.

«По маршруту №11, молодой человек оплачивал всю дорогу проезд за входящих людей, начиная с посёлка Северного и почти до остановки ТРЦ «Аура», — сообщили подписчики группы «АСТ-54». — Многие вошедшие находились в шоке, в основном все не верили в это и пытались передать за проезд, а он отвечал: «Сегодня бесплатно».

В комментариях люди высказали пожелание, чтобы такой же щедрый молодой человек попался им на АЗС.

Как сообщало ИА REGNUM, с 8 декабря в Новосибирске вырастет тариф на проезд в общественном транспорте: в горэлектротранспорте — до 23 рублей вместо 21 рубля сейчас, в автобусах — до 24 рублей вместо 22 рублей. Проезд в метро подорожает до 25 рублей (сейчас 22 рубля).

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