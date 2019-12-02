Хартум, , 10:32 — REGNUM Сотни демонстрантов вышли на улицы Хартума, требуя правосудия по отношению к виновным в убийстве выступивших против режима бывшего президента страны Омара аль-Башира протестующих. Об этом передает газета Mwananchi.

По данным журналистов издания, в субботу, 30 ноября, демонстранты собрались в центре города и направились к резиденции нового премьер-министра Судана Абдаллы Хамдока.

Как передает информационное агентство AFP, они вышли с лозунгами за справедливость по отношению к погибшим в протестах, а также требовали начала поисковой операции, так как многие протестующие до сих пор числятся пропавшими без вести.

Демонстранты отмечают, что более 250 человек погибли в ходе массовых протестов в Судане в декабре 2018 года, в результате которых был свергнут президент аль-Башир, а власть перешла к военному совету. Еще 100 человек, по данным оппозиции, погибли во время июньских протестов, в ходе которых жители требовали перехода власти к гражданскому правлению.

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