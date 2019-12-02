Пермь, , 10:17 — REGNUM В Перми ребенок, пострадавший от нападения стаи собак, находится третьи сутки в реанимации. Врачи Пермской краевой клинической больницы несколько дней борются за жизнь мальчика, сообщает издание «Местное время».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вечером 29 ноября в частном секторе микрорайона Висим на семилетнего мальчика набросилась стая собак. Агрессивных животных отогнал прохожий, он же вызвал скорую помощь.

По факту халатности, допущенной сотрудниками МКУ «Пермская городская служба по регулированию численности безнадзорных собак и кошек» возбуждено уголовное дело.

Глава Перми Дмитрий Самойлов в Instagram заявил, что директор МКУ «Пермская городская служба по регулированию численности безнадзорных собак и кошек» уволен. Теперь за организацию отлова безнадзорных собак отвечает лично замглавы города Игорь Субботин.

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