Новосибирск, , 10:17 — REGNUM Несколько десятков новосибирцев накануне днём, 1 декабря, вышли в Первомайский сквер на митинг в знак солидарности с активистами, которые выступают против строительства мусорного полигона около станции Шиес в Архангельской области.

«Митинг был организован не только из чувства солидарности, но и обыкновенного стыда», — рассказал «НГС Новостям» организатор митинга Андрей Попов.

По словам участников митинга, это протестная акция не только за тех, кто борется за отмену строительства полигона в Шиесе, но и против существующего положения в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Архангельской области Игорь Орлов сказал, что его имидж серьёзно пострадал из-за проекта «Экотехнопарк «Шиес».

Читайте ранее в этом сюжете: Архангельский губернатор: «Шиес» здорово ударил по моему имиджу