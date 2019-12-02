Воронеж, , 10:15 — REGNUM Губернатор Воронежской области Александр Гусев выразил соболезнования жителям Забайкалья в связи с трагическим ДТП, сообщил 2 декабря пресс-центр правительства Воронежской области.

«От имени жителей Воронежской области и от себя лично выражаю глубокие соболезнования вам, жителям Забайкальского края, родным и близким погибших в ДТП в Сретенском районе. Искренне разделяем ваше горе. Сил, стойкости — семьям погибших, скорейшего выздоровления — всем пострадавшим», — говорится в телеграмме, которую Александр Гусев направил главе Забайкальского края Александру Осипову.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 1 декабря в Сретенском районе пассажирский автобус слетел с моста через реку Куэнга. В результате 19 человек погибли, ещё 19 человек ранены.