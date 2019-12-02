Благовещенск, , 10:17 — REGNUM Автобусное сообщение города Благовещенска с китайским городом Хэйхэ предполагается начать со среды, 4 декабря, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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К этому времени на установленном через Амур наплавном понтонном автомобильном мосту завершатся необходимые мероприятия по предъявлению моста контрольно-надзорным органам. После обследования объекта транспортной комиссией, мост будет введён в эксплуатацию, сообщили в ЗАО «Пассажирский порт «АмурАССО».

Назвать стоимость билетов на предприятии пока не могут, так как ещё нет приказа о начале международных перевозок.

Как сообщало ИА REGNUM, на Амуре возводится зимняя понтонная переправа, которая свяжет российский Благовещенск и китайский Хэйхэ.