Хараре, , 10:17 — REGNUM Врачи Зимбабве, уволенные за проведение забастовки, отклонили предложение правительства вернуться на работу. Об этом передает информационное агентство Reuters со ссылкой на официальное сообщение профсоюза.

По данным Ассоциации врачей больниц Зимбабве (ZHDA), в соответствии с последним предложением правительства о заработной плате врачи в общей сложности будут получать около 240 долларов США в месяц, включая пособия. Этого, по словам бастующих врачей, недостаточно в условиях растущей инфляции.

Напомним, что врачи объявили забастовку 3 сентября, протестуя против низкой заработной платы — в некоторых случаях менее 100 долларов США в месяц.

Правительство президента страны Эммерсона Мнангагвы отреагировало на забастовку увольнениями. В результате чего 448 бастующих врачей были уволены, а против более 1000 других были приняты дисциплинарные меры. В четверг, 28 ноября, правительство предложило восстановить в должностях всех уволенных врачей, если они вернутся на работу в течение 48 часов.

«К сожалению, об ультиматуме было объявлено без нового предложения (по зарплате)», — сообщили в ZHDA, объясняя свое отклонение предложения.

По информации журналистов агентства, Зимбабве переживает наихудший экономический кризис за десятилетие, в котором инфляция возросла до трехзначных уровней.

Забастовка врачей младшего и среднего звена парализовала государственные больницы, которыми пользуется большинство жителей Зимбабве, отмечают сотрудники СМИ. Еще до забастовки персонал больниц боролся с нехваткой лекарств и других основных инструментов.

Критики отмечают, что президент Эммерсон Мнангагва не выполнил обещаний, которые он дал в прошлогодней предвыборной кампании, оживить экономику путем проведения реформ, привлечения иностранных инвестиций и восстановления разрушающейся инфраструктуры.

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