Санкт-Петербург, , 10:15 — REGNUM Первый день зимы в Ленинградской области начался с обильного снегопада. В ходе ликвидации его последствий дорожные службы очистили восемь тысяч километров покрытия и обочин региональных трасс, при том, что общая протяженность магистралей в регионе составляет чуть более девяти тысяч километров. Об этом в понедельник, 2 декабря, сообщает комитет по дорожному хозяйству Ленобласти (КДХ).

Все воскресенье и понедельник на областных дорогах работают 300 единиц техники. На наиболее загруженных трассах выставлены патрульные бригады, а аварийно-опасные участки обработаны противогололедными реагентами. Кроме того, за состоянием дорог региона следят чиновники, каждый час в диспетчерскую службу «Ленавтодора» поступает обновленная информация

«Дорожники уже использовали 71 тонну чистой соли и три тысячи кубометров песко-соляной смеси», — отметили в пресс-службе комитета.

Кроме того в КДХ сообщили, что для предотвращения образования гололеда дорожники используют солевые растворы, которые максимально быстро растапливают снег, обеспечивая стабильное сцепление шин с дорогой.