Черкесск, , 11:06 — REGNUM Сотрудники полиции в Карачаево-Черкесии задержали подозреваемого в стрельбе, которая произошла в одном из кафе города Черкесска. Им оказался 24-летний житель села Чапаевского Прикубанского района республики, сообщили ИА REGNUM 2 декабря в пресс-службе МВД России по региону.

Происшествие случилось в ночь на 30 ноября текущего года. Между молодыми людьми в кафе произошел конфликт, в результате которого 19-летний житель Черкесска получил ранения руки и ноги. Пострадавший госпитализирован, угрозы для его жизни, по данным полиции, нет.

У задержанного изъяли травматический пистолет — предполагаемое орудие преступления. Сам он, как сообщается, дал признательные показания. По данному факту принимается процессуальное решение.

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