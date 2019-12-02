Пекин, , 10:09 — REGNUM Волна холодного воздуха накроет большинство районов Китая в ближайшие дни, принеся понижение температур и ливни, сообщает 1 декабря агентство Синьхуа.

Большую часть северных, центральных и восточных районов страны ожидает понижение температур на 4−6 градусов Цельсия ко 2 декабря, сообщили в Национальном метеоцентре. Сильные ветры также заглянут в указанные районы страны. В то же самое время умеренные ливни и снегопады накроют обширные районы страны. Особенно это коснется юго-запада и северо-востока Китая.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пекине на днях выпал первый в этом году и «своевременный» снег, которого в прошлую зиму не было до февраля текущего года.

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