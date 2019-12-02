Улан-Удэ, , 10:09 — REGNUM В Бурятии прогнозируются неблагоприятные погодные явления. По данным Бурятского гидрометцентра, сегодня, 2 декабря по центральным и южным районам республики возможны умеренные и сильные снегопады.

На дорогах в результате возможны снежные заносы и накаты. В Главном управлении МЧС по Бурятии призвали граждан быть в это время предельно осторожными.

«В такую погоду водителям рекомендуется отказаться от поездок на дальние расстояния, а в случае выезда — максимально учитывать погодные условия и дорожную обстановку, неукоснительно соблюдать правила безопасности дорожного движения», — отметили в управлении.

Как сообщало ИА REGNUM, непогода накрыла в последние дни разные регионы России. Шторма и снег прогнозируют от Камчатки до Крыма.

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