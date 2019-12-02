Вашингтон, , 09:59 — REGNUM Обильные снегопады на восточном побережье США привели к отмене более 800 авиарейсов. Об этом сообщает телекомпания CNN.

Вылет еще примерно 6 тыс. внутренних и международных рейсов задержан. В аэропорту города Баффало в штате Нью-Йорк авиалайнер компании Delta Air Lines из-за непогоды выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

Синоптики предупредили, что непогода может продлиться весь день 2 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, непогода, по предварительным данным, привела к авиакатастрофе в штате Южная Дакота. 30 ноября небольшой самолет рухнул в районе аэропорта «Чемберлен», погибли десять человек.

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