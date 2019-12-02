Пермь, , 09:58 — REGNUM В Перми за злостное неисполнение решения суда вынесен приговор директору ночного караоке-клуба, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УФССП по Пермскому краю.

По данным ведомства, в ноябре 2018 года в клубе выявили нарушения требований пожарной безопасности. Суд вынес решение о приостановлении работы клуба, помещения были опечатаны до устранения недостатков. Однако в преддверии новогодних праздников заведение самовольно открылось. Руководство привлекли к административной ответственности, но, несмотря на это, пожароопасный клуб продолжал работать по февраль 2019 года, обслуживая посетителей и предоставляя зал для банкетов, а также корпоративных мероприятий.

В результате руководитель караоке-клуба попала под уголовное преследование. Директору инкриминировали преступление по части 2 статьи 315 УК РФ «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акт». Суд оштрафовал женщину на 170 тыс. рублей.