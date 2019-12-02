Республика Бурятия, , 09:57 — REGNUM В Бурятии нашли нарушения при заключении контракта на реконструкцию автодороги. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики, заявка и представленные документы единственного участника и, соответственно, победителя аукциона не соответствовали требованиям.

Прокурор внёс представление руководителю управления по строительству Селенгинского района, где заключили контракт. В результате управление в одностороннем порядке отказало в исполнении контракта.

«Управлением Федеральной антимонопольной службы по Республике Бурятия должностные лица привлечены к административной ответственности, им назначен штраф в размере 30 тыс. рублей каждому», — отметили в прокуратуре.

Кроме того, по материалам надзорного органа в МВД возбудили уголовное дело по статье «использование заведомо подложного документа». В настоящее время ведётся предварительное расследование.

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