Москва, , 10:02 — REGNUM В Москве 2 декабря днем ожидается от — 3 до — 1 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

По прогнозу синоптиков, на небе будет переменная облачность, местами пройдет небольшой снег, возможен гололед. Ветер юго-западный, от 6 до 11 м/с. Атмосферное давление составит 747 мм ртутного столба.

Как сообщили в Гидрометцентре, самый холодный день 2 декабря в Москве был зафиксирован в 2010-м году. В столице тогда температура воздуха опустилась до — 21,5 °С. Самый теплый день был в 2009-м году, тогда термометры днем показали +9 °С.