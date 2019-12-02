Белгород, , 09:50 — REGNUM Останки семерых красноармейцев, погибших во время Великой Отечественной войны, привезли украинские поисковики в Белгород, сообщает пресс-служба губернатора и правительства области. Церемония передачи прошла на территории пограничного пункта «Нехотеевка».

Поисковикам удалось установить имена погибших. Останки бойцов отправят из Белгорода в Москву, а затем передадут родственникам.

«Семь бойцов вернутся на родину со всеми воинскими почестями. Хочу выразить благодарность нашим украинским коллегам за ту работу, которую они проводят. Уверен — это не последняя наша встреча. Мы стремимся к тому, чтобы наше сотрудничество стало регулярным», — отметил советник по международным вопросам общероссийского общественного движения по увековечиванию памяти защитников Отечества Антон Торгашев.

Российские и украинские поисковики сотрудничают друг с другом не первый год. Благодаря этому десятки останков и комплектов личных вещей погибших солдат были переданы родственникам.

«Мы сотрудничаем с поисковиками из разных стран. Эта тематика, в которую не должна вмешиваться никакая политика. Это гуманитарная сфера. Мы занимаемся поиском пропавших без вести. Парни, погибшие на полях сражений, должны вернуться домой», — подчеркнул председатель правления Всеукраинской общественной организации поисковиков «Союз «Народная память» Ярослав Жилкин.

Воинов похоронят на территории Волгоградской, Пензенской, Тульской, Астраханской, Московской области и Чеченской Республики.