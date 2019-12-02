Миасс, Челябинская область, , 09:47 — REGNUM В челябинском Миассе представитель Минобороны России осуждён за передачу взяток уполномоченному за госприёмку продукции ОПК. Приговор вынес городской суд, сообщает пресс-служба регионального УФСБ.

Гражданин был задержан в феврале. Суд выяснил, что с 2013 года он каждый месяц передавал уполномоченному взятки от разных организаций. Размер взяток колебался от 300 тыс. до 750 тыс. рублей, а общая сумма набежала в 27 млн.

Суд назначил гражданину три года строгого режима и штраф 6 млн рублей. Также на три года он лишён права занимать разные должности в военных представительствах Минобороны.

Уполномоченный, получавший взятки, был осуждён ранее. Суд дал ему 5 лет и 6 месяцев строгого режима и обязал уплатить штраф — 28,8 млн рублей.