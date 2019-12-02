Абакан, , 09:45 — REGNUM В Хакасии продолжается иммунизация населения против гриппа. Как сообщили ИА REGNUM в республиканском управлении Роспотребнадзора, всего против гриппа в Хакасии привито более 254 тысяч человек, в том числе 83 тысячи детей.

В целом профилактическими прививками против гриппа охвачены 47,5% жителей Хакасии.

По данным ведомства, с 18 по 24 ноября в республике зарегистрировано 1422 случая ОРВИ, что ниже эпидпорога на 40,5%. Вирусов гриппа в Хакасии пока не обнаружено.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кузбассе растёт количество больных ОРВИ.