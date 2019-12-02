Пермь, , 09:43 — REGNUM В Пермском крае за десять месяцев 2019 года приставы арестовали 850 транспортных средств, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УФССП по региону.

Причиной ареста стали долги граждан. Судебные приставы отметили, что в случае отсутствия реакции со стороны должников по погашению задолженности арестованные машины пустят с молотка.

Общая стоимость арестованного транспорта составляет 365 млн рублей. На одну машину приходится примерно 429 тыс. рублей задолженности.