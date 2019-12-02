Санкт-Петербург, , 09:37 — REGNUM Санкт-Петербург вновь оказался под влиянием циклона и его атмосферных фронтов, из-за чего в городе ожидается мокрый снег и легкий минус. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Зимний дворец Дарья Драй © ИА REGNUM

В понедельник, 2 декабря, ожидается облачная погода с прояснениями, временами снег, мокрый снег, местами гололедица. Температура воздуха в Петербурге — 1 до 1 градусов, в Ленинградской области — 3 до + 1°. Ветер юго-западный 5−10 м/с.

«Атмосферное давление будет расти, и барометры покажут 753 мм рт. ст., что ниже нормы», — сказал специалист.

В 09:30 в Петербурге температура воздуха чуть ниже нуля.

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