Горно-Алтайск, , 09:33 — REGNUM В столице Горного Алтая приостановили работу три киоска по продаже шаурмы. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе управления Роспотребнадзора по республике, в их работе были выявлены грубые нарушения.

Так, заведения не были оборудованы централизованным водоснабжением и канализацией, в них не ведётся производственный контроль, а продукция хранится без маркировки. Помыть руки работникам также было проблемой. В результате в двух из них была обнаружены кишечная палочка.

Хозяева заведений попытались оправдаться тем, что объекты являются временными, которые не требуют наличия канализации. Однако в управлении отметили, что во временных организациях должны работать только с приготовленными продуктами в упаковке.

«Иными словами в таких организациях общественного питания готовить нельзя, в противном случае на них распространяются требования санитарно-эпидемиологических правил к организациям общественного питания», — отметили в Роспотребнадзоре.

В результате специалисты признали употребление шаурмы в этих киосках опасной для здоровья покупателей и подал в суд. Судья согласился с доводами управления и приостановил работу объектов на 30 суток.

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