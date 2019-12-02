Братск, Иркутская область, , 09:28 — REGNUM В социальных сетях, в частности в закрытом Instagram-аккаунте «Вести|Братск», обсуждают видео с медицинским работникам, как утверждается — фельдшером скорой помощи, которая не смогла самостоятельно поставить диагноз заболевшему ребенку в Братске Иркутской области.

Фельдшер, которая ставит диагноз ребёнку по интернету Цитата из видео

Как сообщает 360tv.ru, работу медика сняла на видео мать ребенка. Зачитывая со смартфона комментарии, по всей видимости от офтальмологов, женщина с трудом произносит слово «сукровица» и ставит неправильно ударение, а также извещает родителям, что «при зондировании может быть микротравмирование».

Напомним, в начале 2019 г. аналогичный случай стал известен после общения корреспондента ИА REGNUM с коллективом медиков Топчихинский ЦРБ (Алтайский край). Один из врачей, до сих пор работающих в поликлинике этого медицинского учреждения, по словам коллег, ведёт приём по Яндексу и Гуглу. Пациенты об этом знают, им приходится после назначений отправляться к другому доктору для подтверждения правильности лечения.

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