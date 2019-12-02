Братск, Иркутская область, 2 декабря 2019, 09:28 — REGNUM В социальных сетях, в частности в закрытом Instagram-аккаунте «Вести|Братск», обсуждают видео с медицинским работникам, как утверждается — фельдшером скорой помощи, которая не смогла самостоятельно поставить диагноз заболевшему ребенку в Братске Иркутской области.
Как сообщает 360tv.ru, работу медика сняла на видео мать ребенка. Зачитывая со смартфона комментарии, по всей видимости от офтальмологов, женщина с трудом произносит слово «сукровица» и ставит неправильно ударение, а также извещает родителям, что «при зондировании может быть микротравмирование».
Напомним, в начале 2019 г. аналогичный случай стал известен после общения корреспондента ИА REGNUM с коллективом медиков Топчихинский ЦРБ (Алтайский край). Один из врачей, до сих пор работающих в поликлинике этого медицинского учреждения, по словам коллег, ведёт приём по Яндексу и Гуглу. Пациенты об этом знают, им приходится после назначений отправляться к другому доктору для подтверждения правильности лечения.
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