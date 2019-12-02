Новокузнецк, Кемеровская область, , 09:03 — REGNUM Заместитель губернатора Кемеровской области по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов продолжил тему экологии города Новокузнецка. Он опубликовал новый пост на своей странице в Instagram, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, ранее Панов, комментируя созданную жителями Новокузнецка петицию — «За чистый воздух Новокузнецка», назвал активность горожан в данном вопросе «немного излишней».

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«Новокузнецк ни один десяток лет был одним из самых загрязнённых городов России. И за год изменить ситуацию полностью невозможно. Но уже сделано многое для того, чтобы воздух стал чище, — заявил Панов. — Несколько дней в городе стоял смог, на который жаловались жители. Как пояснили в Новокузнецкой Гидрометобсерватории, режим неблагоприятных метеоусловий не был введён в городе, так как необходимые для этого метеоусловия (отсутствие ветра, давление) при мониторинге были зафиксированы только 25 ноября в течение нескольких часов».

Он подчеркнул, что по словам специалистов, «те показания, которые были зафиксированы новокузнечанином на бытовой прибор РМ 2,5 — это мелкодисперсная пыль, которая включает в себя не выбросы предприятий (на которые и рассчитан режим НМУ), а кусочки сажи, автомобильные выхлопы». ⠀«Напомню, что в результате выбросы в атмосферу к 2024 году должны снизиться минимум на 20%», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, петиция «За чистый воздух Новокузнецка», адресованная президенту РФ, набрала уже более 1,5 тысячи подписей. Петиция появилась после того, как бывший начальник управления по социальному развитию территории Центрального района Новокузнецка Рифат Фёдоров опубликовал в соцсетях фото, на котором показан анализатор воздуха с зашкаливающими показателями.

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