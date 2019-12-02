Пермь, , 09:02 — REGNUM В аэропорту Перми установлен памятник бездомной кошке, который является копилкой, а накопленные средства пойдут на помощь бездомным животным, сообщила зоозащитник Галя Море на своей странице в соцесети.

«Это стало по-настоящему знаковым событием для нашего города, ведь подобный памятник не имеет аналогов в России, он станет настоящим украшением аэропорта, а также изящным способом помочь напомнить о том, что мы навсегда в ответе за тех, кого приручили!», — отметила Галя Море.

Она призналась, что на создание кошки-копилки ее вдохновил проект памятника бездомной собаке, который реализован в рижском аэропорту.

Как сообщает v-kurse.ru, макет изготовила рекламная фирма бесплатно. На то, чтобы найти место для памятника, потребовалось два месяца. Торговые центры и магазины города отказывались брать копилку. Договоренность об установке удалось достичь с аэропортом.