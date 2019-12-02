Улан-Удэ, , 09:02 — REGNUM Жители пригородных посёлков Улан-Удэ обратились к уполномоченному по правам человека Бурятии Юлии Жамбаловой из-за неудовлетворенности качеством жизни. Как сообщили ИА REGNUM в аппарате омбудсмена, в поселениях нет школ, клубов, спортзалов и других объектов социального обслуживания населения.

Кроме того, жители пожаловались на отсутствие нормальных дорог, общественного транспорта и доступа к питьевой воде. При зашкаливающем уровне преступности здесь нет пунктов полиции.

«Люди требуют срочного решения проблем с медицинским обслуживанием и обеспечением безопасности. Жители считают, что власть десятилетиями не решает их проблемы, и готовы привлечь ее внимание протестными акциями», — отметили в аппарате уполномоченного.

Юлия Жамбалова в связи с этим попросила мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова в ближайшее время организовать сход, на котором чиновники смогут ответить на вопросы жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее столица Бурятии была названа худшим городом России с население более 250 тыс. человек по качеству жизни. Рейтинг был составлен на основании опросов по таким критериям, как работа дорожных служб, общественного транспорта и полиции, состояние домов и благоустройство города, работа местных властей и т. д.

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