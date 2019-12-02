Париж, , 08:56 — REGNUM Директор издания «Шарли Эбдо» защищал «сатирический дух» газеты, признавая «важность работы французских солдат по борьбе с терроризмом» в письме начальнику штаба армии, который ранее раскритиковал публикацию рисунков о гибели 13 французских солдат в Мали, передает BFM TV.

«Наша газета должна оставаться верной своему сатирическому, иногда провокационному духу. Мы осознаем важность работы французских солдат по борьбе с терроризмом», — заявил глава издания «Шпрли Эбдо», который сам был ранен в январе 2015 года во время нападения террористов на издание газеты.

Глава издания также выразил соболезнования семьям и родственникам погибших и поблагодарил за приглашение на церемонию прощания с погибшими солдатами в Париже, которую он не может пропустить.

«Мы знаем, что миссия французских солдат была трудна и что они сталкиваются с безжалостными врагами. Эти рисунки не были направлены на то, чтобы поставить под сомнение их мужество и решительность», — говорится в открытом заявлении издания «Шарли Эбдо».

Издание с давней антимилитаристской традицией опубликовало в сети пять рисунков, связывающих гибели солдат в Мали с кампанией по привлечению новобранцев, недавно начатой французской армией. На одном из рисунков изображен президент Франции Эммануэль Макрон, стоящий перед гробом, покрытым сине-бело-красным флагом и увенчанным одним из лозунгов этой кампании: «Я вступил в ряды, чтобы выделиться из толпы».

Напомним, ранее командующий главным штабом сухопутных войск Франции Тьерри Буркхард выразил возмущение в связи с появлением карикатур, которые принесут еще больше грусти семьям погибших солдат.

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